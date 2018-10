Cet été, un troisième champion du monde a rejoint les rangs de l’Atlético Madrid. En effet, après Antoine Griezmann et Lucas Hernandez, les dirigeants des Colchoneros ont jeté leur dévolu sur Thomas Lemar, qui est arrivé en provenance de Monaco contre un chèque avoisinant les 70 M€. Titulaire à dix reprises sous le maillot de l’Atlético, l’ancien Caennais porte son bilan à un but et une passe décisive, toutes compétitions confondues. Des statistiques et un niveau de jeu qu’il pourrait faire gonfler, comme l’explique Antoine Griezmann au micro de la Movistar.

« Lemar est un des rares joueurs à avoir trouvé rapidement sa place dans le onze de l’équipe, ce qui montre la confiance de Diego Simeone. Pour nous, c’est un joueur très important, mais je le connais. Je l’ai vu à l’entraînement et lorsqu’il jouait à Monaco, et je peux dire qu’il n’est toujours pas à son niveau. Nous l’apprécierons encore plus lorsqu’il sera au top de sa forme », a ainsi déclaré Antoine Griezmann.