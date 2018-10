La victoire en finale de Coupe du monde contre la Croatie l’été dernier (4-2) semble avoir fait le plus grand bien à Antoine Griezmann. Auteur d’une saison correcte avec l’Atlético Madrid l’an dernier, le Français est de retour au premier plan avec un excellent début de saison, en atteste son doublé hier contre le Club Bruges. Lors d’un passage au micro de la Movistar, Antoine Griezmann a donné les raisons de son retour au premier plan.

« L’année dernière, je n’étais pas bien. Mentalement, je n’avais pas la tête pour jouer et être à 100% pour les matchs importants. C’était principalement dû au fait de ne pas s’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette année, c’est différent. Je suis bien dans ma tête et ça m’aide lors des matchs », a ainsi déclaré Antoine Griezmann, qui porte aujourd’hui son bilan à 4 buts et 3 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues avec l’Atlético cette saison.