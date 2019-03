Va-t-on assister à un nouveau feuilleton Griezmann cet été ? C’est plutôt bien parti, et les informations qui sortent maintenant dans la presse sont en plus contradictoires. L’Equipe expliquait ce week-end que le Français souhaitait rejoindre le Barça, mais dans le même temps, la Cadena SER expliquait que le club catalan n’avait pas l’intention de bouger pour Grizi.

Voilà que la Cadena COPE explique maintenant qu’en interne, à l’Atlético, on semble convaincu que le Français va bel et bien partir cet été. Le média cite aussi le nom du PSG comme possible destination du champion du Monde, en potentiel remplaçant de Neymar ou de Kylian Mbappé notamment. À prendre avec des pincettes tout de même...