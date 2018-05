Qui des Colchoneros ou des Gunners fouleront la pelouse du Parc OL de Lyon-Décines, le 16 mai prochain, en finale de la Ligue Europa ? Réponse dans 90 minutes...ou un peu plus. Arsenal et l’Atlético de Madrid se retrouvent dans la capitale espagnole, une semaine après leur nul 1-1 à Londres. Si Arsenal veut offrir une sortie mémorable à son coach emblématique, Arsène Wenger, il faudra marquer au Metroplitoano, où l’Atlético n’a plus encaissé le moindre but depuis 11 rencontres !

Pour cette demi-finale retour, Diego Simeone, qui sera en tribune car suspendu, est privé de Juanfran, blessé, et Vrsaljko, expulsé à l’aller, mais peut compter sur le retour de Filipe Luis. Au coup d’envoi, le technicien argentin aligne un 4-4-2 classique, privilégiant l’option Tomas Partey sur la droite de la défense. Victor Vitolo intègre le milieu, en compagnie de Gabi, alors que devant Diego Costa accompagnera Antoine Griezmann. Côté Gunners, Arsène Wenger, qui pourrait disputer son dernier match européen à la tête d’Arsenal, a opté pour un 4-3-3, avec le trio Ozil, Lacazette, Welbeck, comme au match aller.

Les compositions d’équipes :

Atlético de Madrid : Oblak - Partey, Gimenez, Godin, L.Hernandez - Saul, Gabi, Koke, Vitolo - Costa, Griezmann

Arsenal : Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Ramsey, Xhaka, Wilshere - Ozil, Lacazette, Welbeck