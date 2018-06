La Cadena COPE annonçait mercredi qu’Antoine Griezmann avait préparé une vidéo pour annoncer sa décision concernant son avenir, dévoilant même le teaser. Mundo Deportivo croit en savoir un peu plus sur la teneur du choix de l’international tricolore.

Selon le quotidien sportif espagnol, les dernières indications portent à croire que l’attaquant aurait finalement décidé d’accepter la proposition de prolongation de contrat de l’Atlético Madrid, et ce, malgré la cour appuyée du FC Barcelone depuis plusieurs mois. MD explique que le suspense pourrait être levé dans les toutes prochaines heures par le Français via ses réseaux sociaux et cette fameuse vidéo.