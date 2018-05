Le feuilleton Griezmann est reparti de plus belle. Entre déclarations tranchantes côté Atlético, rumeurs de prix revu à la hausse, chaque heure qui passe apporte de nouvelles informations sur la situation du Français. Et c’est maintenant à la COPE de dévoiler de nouveaux détails sur le possible transfert de Grizi à Barcelone.

Ainsi, la radio explique que le joueur s’est déjà engagé avec le Barça depuis quelque temps. Mais il existe dans cet accord une clause de pénalité, dont le montant n’a pas été dévoilé, qu’il devrait payer s’il décide de faire machine arrière et de ne pas rejoindre la Catalogne.