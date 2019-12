Alvaro Morata est sur un nuage. L’Espagnol a reçu ce vendredi le prix du meilleur joueur de la Liga sur le mois de novembre. Meilleur buteur de l’Atletico Madrid cette saison, avec sept réalisations, l’attaquant est clairement l’homme fort de son équipe. Morata se sent « comme à la maison » à Madrid comme il l’a déclaré au site officiel du club au moment de recevoir son prix.

Si la saison est loin d’être terminée, l’international espagnol est heureux de ses performances et de celles de ses coéquipiers. Il ne panique pas pour la deuxième partie de la saison. Le chemin est encore long et « le plus important est de voir où nous serons en juin », a-t-il également déclaré. Morata espère continuer sur sa lancée, en vue de l’Euro 2020 où il espère briller avec La Roja.