Déjà éliminé de la Ligue des Champions, l’AS Monaco va tenter de sauver sa campagne européenne contre l’Atlético de Madrid. Une mission compliquée pour les Asémistes qui pourront néanmoins s’avancer contre des Matelassiers amoindris. Jan Oblak est dans les buts et peut compter sur Santiago Arias, Stefan Savic, Lucas Hernandez et Filipe Luis. Rodri et Thomas Partey forment le double pivot tandis que Koke et Thomas Lemar animent les côtés. Enfin le duo d’attaque est composé d’Antoine Griezmann et Angel Correa.

De son côté, l’AS Monaco s’organise en 5-4-1 avec Diego Benaglio dans les cages. Le Suisse voit Andrea Raggi, Jemerson et Benoît Badashile prendre place dans une charnière à trois tandis que Gianluca Biancone et Nacer Chadli sont positionnés dans les couloirs. Han-Noah Massengo évolue en sentinelle auprès de Youri Tielemans. Enfin, Aleksandr Golovin et Samuel Grandsir épaulent Moussa Sylla en attaque.

Les compositions :

Atlético de Madrid : Oblak - Arias, Savic, Hernandez, Filipe Luis - Rodri, Partey - Koke, Lemar - Griezmann, Correa

AS Monaco : Benaglio - Biancone, Raggi, Jemerson, Badiashile, Chadli - Massengo, Tielemans - Golovin, Grandsir, Sylla