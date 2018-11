Ce samedi en Liga, le FC Barcelone a décroché le match nul sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-1), grâce à un but en toute fin de rencontre d’Ousmane Dembélé. Et durant cette partie, un autre champion du monde s’est distingué, mais pas de manière positive. Marca revient sur la petite altercation entre Griezmann et Diego Costa durant la rencontre.

Les images captées par la télévision espagnole montrent l’attaquant des Colchoneros reprocher au Français son attitude complaisante envers son partenaire chez les Bleus, Samuel Umtiti, après un accrochage entre le défenseur catalan et lui. Il lui a rappelé, en le pointant du doigt, qu’il n’était pas dans la même équipe lors de ce match. Une brouille vite oubliée, Griezmann embrassant Diego Costa après l’ouverture du score de ce dernier.