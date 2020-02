La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir avec le début des huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund tandis que l’Atlético de Madrid reçoit Liverpool.

A domicile, les Colchoneros s’organisent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak dans les buts. Sime Vrsjalko, Stefan Savic, Felipe Monteiro et Renan Lodi composent la défense. Le double pivot est assuré par Thomas Partey et Saul Niguez. Koke et Thomas Lemar prennent les couloirs. Angel Correa et Alvaro Morata sont associés en attaque.

De son côté, Liverpool s’organise dans un 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart. Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andy Robertson le devancent. Situé en tant que sentinelle, Fabinho est accompagné par Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum. La ligne offensive est constituée de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané.

Les compositions :

Atlético de Madrid : Oblak - Vrsjalko, Savic, Felipe, Lodi - Koke, Partey, Saul, Lemar - Correa, Morata

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané