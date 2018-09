Débarqué à l’Atlético de Madrid en provenance de Monaco contre un chèque de 70 M€, Thomas Lemar est devenu cet été la recrue la plus chère de l’histoire des Colchoneros. Un statut qui ne l’a pas empêché de bien s’intégrer avec son nouveau club, avec qui il a déjà joué 9 matchs toutes compétitions confondues (1 but, 1 passe décisive) et remporté un titre (la Supercoupe d’Europe, 4-2 a.p. face au Real Madrid, le 15 août).

Il a dû également s’adapter à un nouveau football, celui pratiqué en Liga. « Un championnat où ça joue vite, personne ne ferme, mais où ça met aussi des tampons », comme il l’a analysé dans le journal L’Équipe. Avec les Rojiblancos, il est à la bonne école. « J’avais déjà pris un pète contre Valence (1ère journée de Liga) à cet endroit. Cela avait dégonflé puis, à l’entraînement, je crois que c’est Gimenez qui m’en a mis une… ça fait du bien ! (...) Personne ici ne s’entraîne avec des protèges… À la guerre comme à la guerre. »