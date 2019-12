Plus les jours avancent et plus les médias espagnols sont unanimes : Edinson Cavani n’atterrira pas à Madrid en janvier. Si l’Uruguayen et l’Atlético sont d’accord, c’est avec le Paris Saint-Germain que ça bloque. Les Colchoneros se sont donc tournés vers d’autres pistes, et dimanche soir, les journaux ibériques avançaient les noms de Paco Alcacer (Borussia Dortmund) et de Cédric Bakambu (Beijing Guoan) comme plans B.

Mais ces deux attaquants ne sont pas les seuls à être suivis par la direction colchonera. Le quotidien AS dévoile ainsi trois nouveaux noms : Krzysztof Piątek (AC Milan), Dries Mertens (Naples) et Patrick Cutrone (Wolverhampton), tous dans des situations différentes dans leur club respectif. L’état-major rojiblanco et Diego Simeone devront donc trancher assez rapidement.