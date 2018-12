Dans la course pour le titre de Liga et également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid ne compte pas se reposer sur ses lauriers et, selon la Cadena COPE, va renforcer son équipe cet hiver.

L’Atlético envisagerait ainsi de recruter un ou deux joueurs. Le secteur défensif sera vraisemblablement renforcé, et il est aussi possible qu’un joueur arrive pour l’attaque. Il pourrait aussi y avoir des départs selon la radio espagnole.