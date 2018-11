Arrivé à l’Atlético de Madrid en 2014, Jan Oblak s’est petit à petit imposé pour finalement devenir le gardien indiscutable de la formation madrilène. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2021, l’international slovène fait beaucoup parler de lui dernièrement. Alors que certaines rumeurs évoquaient un départ, la revalorisation salariale d’Antoine Griezmann n’aurait pas plus au Slovène.

Et avant le match face au FC Barcelone, Diego Simeone a justement évoqué le cas de son gardien numéro 1. Le technicien argentin s’est montré assez confiant. « En principe, je sais que le club travaille en conséquence pour qu’Oblak puisse continuer avec nous. Nous avons discuté avec lui cette semaine et il sait très bien ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Il sait que nous avons besoin de lui et que c’est un élément très important dans le présent et dans l’avenir de la croissance que le club peut continuer à avoir », a lâché le coach des Colchoneros comme le relaye AS .