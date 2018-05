Antoine Griezmann vit probablement ses dernières semaines en tant que joueur de l’Atlético Madrid. Son départ semble acté pour Kevin Gameiro. L’attaquant français a confié qu’il allait manquer aux Colchoneros dans une interview accordée au Canal Football Club ce dimanche soir.

« Bien sûr qu’il manquera à l’Atlético parce que c’est un grand joueur et c’est un joueur que tout entraîneur rêve d’avoir dans son effectif. Pour l’instant, il n’est pas encore parti, il lui reste un an ou deux ans de contrat et une finale à jouer et ça serait bien qu’il marque. » Griezmann négocie actuellement une prolongation avec son club mais le Barça est toujours plus proche de lever sa clause libératoire de 100 M€.