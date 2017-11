Antoine Griezmann peut souffler : l’avant-centre français de l’Atlético Madrid a mis fin à une disette de huit matches sans marquer en club. Et de quelle manière ! Sa superbe reprise acrobatique contre l’AS Roma a permis aux Colchoneros de gagner (2-0) et de garder un mince espoir pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’international français de 26 ans, qui avait récemment marqué avec les Bleus, est forcément satisfait. « Je suis content pour mon but, pour mes coéquipiers, c’est comme ça que je les aide. J’espère que l’on peut s’améliorer, moi le premier. Je me donne à fond dans chaque match. Maintenant, je dois continuer à travailler. Ça ne voulait pas entrer. Je faisait de mon mieux à l’entraînement et avec l’équipe nationale, mais... », souffle-t-il dans des propos relayés par El Pais.