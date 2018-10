Quelques fois annoncé dans le viseur du Real Madrid par la presse espagnole ces dernières années, José María Giménez n’a visiblement aucune intention de rejoindre l’ennemi juré de son club. Le défenseur uruguayen est ainsi revenu sur ces rumeurs dans un entretien accordé à l’émission Jugones.

« Aller au Real Madrid ? Je ne l’envisage même pas. On parle toujours d’une offre du Real Madrid à l’approche des derbys, mais on ne m’a jamais appelé du Real Madrid pour un possible transfert, je le jure sur mes enfants », a expliqué l’Uruguayen.