Buteur ce week-end face à la SD Eibar, Kevin Gameiro devrait finalement rester du côté de la capitale espagnole, et ce alors que les dirigeants semblaient initialement vouloir s’en défaire. Marca ou encore Mundo Deportivo affirment que le mercato de l’Atlético est bouclé, et que la dernière opération sera le départ de Nico Gaitan, suivi en Angleterre et en Argentine notamment.

Il ne quittera les Colchoneros que s’il en fait la demande à ses dirigeants. C’est donc à Gameiro lui-même de trancher. En année de Coupe du Monde avec Griezmann et Diego Costa qui ont la place de titulaire assurée devant, il devra donc choisir...