Après moins d’un quart d’heure de jeu lors d’Arsenal-Atlético, Diego Simeone a du sortir du terrain et suivre la suite de la rencontre depuis les tribunes. Clément Turpin n’avait pas hésité à expulser l’entraîneur argentin après que celui-ci l’ait insulté copieusement suite au carton rouge sorti pour Vrsaljko. Présent en conférence de presse ce samedi, El Cholo s’est excusé et reconnaît avoir dépassé les bornes.

« Je ne me sens pas bien à ce sujet. Je comprends que cela peut arriver parce que les choses sur le terrain vont très vite. Je sais que je dois m’améliorer dans ce domaine. Je ne peux rien dire. Il n’y a pas d’excuse quand on est expulsé. On ne peut rien dire ou justifier, il n’y a pas d’excuse. » Le coach risque une grosse suspension après son coup de sang.