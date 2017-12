C’est déjà l’un des grands feuilletons du prochain mercato.L’avenir d’Antoine Griezmann est au cœur des débats. L’entourage de l’international tricolore se serait entretenu avec les dirigeants du FC Barcelone. Une méthode qui ne serait pas du tout du goût de l’Atlético Madrid qui envisagerait de dénoncer les Catalans à la FIFA car ils seraient entrés en contact avec un joueur sous contrat avec un autre club.Discret depuis ces révélations, le président de l’Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a été interrogé ce mercredi.

S’il a tenté d’esquiver les questions des nombreux journalistes, le patron des Colchoneros a tout de même répondu à certaines. Ses propos sont relayés par AS. « Nous allons défendre les droits de l’Atlético. C’est une question de respect », a-t-il assuré avant de confier au sujet d’une éventuelle discussion avec un membre du Barça : « Moi, personnellement je n’ai pas parlé à personne ». Il ajoute ensuite : « À ma connaissance, on ne nous a demandé aucune permission. Quoi qu’il en soit, je vais vous dire une chose, si je dis que je vais parler plus tard, alors je parlerai plus tard ». Enfin, il a précisé au sujet du joueur, quand on lui a demandé si Grizi avait demandé quelque chose. « Non, non, non. Ici, personne n’est perdu. Antoine est un joueur de l’Atlético Madrid et c’est tout ».