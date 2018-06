La belle histoire qui lie Lucas Hernandez à l’Atleti va se poursuivre pour quelque temps encore. Effectivement, les Colchoneros ont annoncé, lundi soir, la prolongation du défenseur jusqu’en 2024. Dans un entretien accordé au site officiel du club, le joueur est revenu sur cette décision.

« L’Atlético est le club de ma vie, celui qui m’a tout donné, et je suis très heureux de cette prolongation parce que c’est ce que j’espérais le plus. Ils m’ont toujours fait confiance, et j’en suis reconnaissant. C’est une fierté pour moi d’avoir été formé au sein de l’académie et d’avoir atteint l’équipe première, et que le club mise de cette façon sur moi », a expliqué l’international tricolore.