Âgé de 22 ans, Lucas Hernandez est devenu l’un des joueurs les plus utilisés par Diego Simeone à l’Atlético Madrid. Une ascension intéressante qui lui a d’ailleurs permis de porter le maillot de l’équipe de France A pour la première fois lors du dernier rassemblement international. De quoi lui faire grimper sa cote sur le marché des transferts. Cependant, le défenseur colchonero a prévenu tout son monde : il n’est pas décidé à quitter Madrid, surtout si c’est pour aller jouer en Ligue 1.

« Je ne suis pas beaucoup ce championnat... L’OM est un joli club. Leurs supporters sont impressionnants. Mais je ne m’imagine pas jouer en Ligue 1. (...) L’Atlético est un plus grand club (que le PSG) et j’y suis très bien. Je vis dans le présent et je ne cherche pas à changer en ce moment. J’ai tout ici, ma vie, ma maman, mon frère, mes amis. Je m’épanouis à tous les niveaux. Et je connais quand même un peu le panorama français... Je suis né à Marseille. Alors, Paris, ça risque d’être compliqué », a-t-il déclaré à France Football.