L’avenir de Thomas Lemar au sein de l’Atletico Madrid ne fait plus vraiment l’unanimité. Le Français connaît quelques difficultés à s’imposer dans le club qu’il a rejoint en juillet 2018 et l’hypothèse d’un départ est envisagée en vue de l’Euro 2020. Cependant, dans une interview accordée à As, Enrique Cerezo, président des Rojiblancos, a fait part de sa confiance envers le joueur de 24 ans.

« Lemar a la pleine confiance de l’équipe. Il est vrai que certains joueurs ont plus de mal à s’adapter et peut-être plus à cause de leur façon de jouer. C’est un grand joueur, il a beaucoup de qualité et il va le montrer », a-t-il avoué. Il n’y a plus qu’à désormais.