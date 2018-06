L’Atlético de Madrid compte bien faire ses emplettes en Ligue 1 et plus précisément du côté de l’AS Monaco. Alors que le dossier Djibril Sidibé est en très bonne voie, les dirigeants des Colchoneros espèrent également attirer son coéquipier et compatriote Thomas Lemar. Ces derniers en ont fait une priorité pour renforcer le secteur offensif.

Et pour parvenir à leur fin, les dirigeants madrilènes ont plus d’un tour dans leur sac, avec notamment Antoine Griezmann, comme l’explique Marca. Actuellement avec l’équipe de France, l’attaquant français servirait d’intermédiaire dans ce dossier pour tenter de convaincre l’ailier de l’AS Monaco de rallier la capitale espagnole. Récemment, les deux hommes ont été pris en photo ensemble où il paraissait assez proche. A suivre.