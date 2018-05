L’Olympique de Marseille aura donc un avantage mercredi soir lors de la finale de la Ligue Europa. Le club phocéen aura en effet son entraîneur sur le bord du terrain, un privilège que n’aura pas l’Atlético Madrid. L’appel de la formation espagnole concernant la suspension de quatre matches de Diego Simeone a en effet été rejeté !

L’instance d’appel de l’UEFA s’est en effet réunie ce vendredi et a pris cette décision. L’entraîneur des Colchoneros avait été suspendu quatre rencontres pour avoir insulté Clément Turpin le 26 avril pendant la demi-finale aller de Ligue Europa entre Arsenal et l’Atlético Madrid. Diego Simeone a donc encore trois matches de suspension à purger et devra donc prendre place dans les tribunes du Groupama Stadium de Lyon pour la finale de la C3.