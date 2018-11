Élu homme du match de cet Atlético de Madrid-Monaco (2-0) par la rédaction FM, Antoine Griezmann a été impliqué sur les actions les plus dangereuses de son équipe.Qualifiés après ce succès, les Colchoneros pouvaient donc avoir le sourire. Y compris le Français qui a débriefé le match.

« La qualification, c’était l’important, être en huitièmes, et nous y sommes parvenus. Maintenant il nous reste un match de poule à jouer (à Bruges) pour briguer la première place. A titre personnel, j’ai pris du plaisir à développer mon football. (Sur le coup de mou de l’Atlético en fin de match) Nous nous sommes un peu relâchés et quand on est comme ça, n’importe qui peut nous poser des problèmes. On va retenir la première période qui a été d’un très haut niveau », a-t-il déclaré à Movistar.