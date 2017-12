Depuis qu’il a confié qu’il aimerait revenir un jour en Italie, Javier Pastore fait à nouveau parler de lui dans les gazettes du mercato. Remplaçant de luxe au Paris Saint-Germain, l’Argentin est annoncé dans le viseur de nombreux clubs, notamment en Espagne. Contacté par nos soins, son agent Marcelo Simonian nous avait indiqué qu’un départ à Valence était impossible et « qu’il n’y avait rien de rien » avec l’Altético Madrid. une version confirmée par l’entraîneur des Colchoneros Diego Simeone.

« C’est un très bon joueur, cela ne fait pas de doutes. Mais, dans son registre, on va avoir Vitolo, qui va nous faire du bien. Et il y a déjà de la concurrence entre Carrasco, Gaitan et Koke, qui peut aussi jouer là », a-t-il confié à L’Equipe. c’est dit !