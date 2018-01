Après avoir été interdit de recrutement, l’Atlético Madrid peut enfin faire son marché cet hiver 2018. En conférence de presse, Diego Simeone, dont les propos ont été relayés par AS, a fait un point à ce sujet. D’autres recrues sont-elles attendues cet hiver après Diego Costa et Vitolo ? « Durant ces dates, j’avance toujours tranquillement, conscient que le mercato est ouvert, qu’il peut y avoir des arrivées et des départs. Il peut toujours y avoir un départ inattendu ou une arrivée qui semblait lointaine ».

Parmi les candidats potentiels au départ, on retrouve Nico Gaitan, avec lequel le coach a discuté et pour qui la meilleure solution sera envisagée, et Luciano Vietto. Concernant son cas, Simeone a confié : « Il a des possibilités importantes pour partir. Je lui souhaite le meilleur, j’espère que son départ sera pour une équipe compétitive pour qu’il puisse continuer à grandir ». Le FC Valence serait notamment sur le coup.