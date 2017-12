Le cas Antoine Griezmann fait les gros titres en Espagne. Après la révélation de contact entre l’attaquant français et le FC Barcelone, l’Atlético Madrid a décidé de dénoncer le club blaugrana à la FIFA, furieux de ce genre de pratique. Cette affaire pourrait d’ailleurs coûter cher aux Culés.

Interrogé à ce sujet, Diego Simeone a, quant à lui, préféré botter en touche. « Le club gère ça de la meilleure manière possible et cherche à protéger l’institution. Moi je ne pense qu’au match de demain, rien de plus. Je suis très content avec Griezmann », a-t-il déclaré en conférence de presse.