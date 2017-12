Kylian Mbappé fait l’unanimité chez les observateurs. Après les éloges de Diego Maradona, l’attaquant du Paris Saint-Germain a cette fois-ci reçu les compliments d’une autre référence du football mondial, Diego Simeone.

« Il a connu une explosion et un changement de statut extraordinaires. Il marque, il a une vitesse déterminante parce qu’elle est verticale, et il choisit très bien ce qu’il fait de sa vitesse. Vu l’âge qu’il a, il sera dans la catégorie des Neymar, Messi et Ronaldo dans très peu de temps », a-t-il déclaré à L’Equipe.