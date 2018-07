La petite révolution de l’Atlético poursuit son cours. Après les arrivées de Rodri et de Thomas Lemar, et celle de Djibril Sidibé qui se profile à l’horizon, les Colchoneros souhaitent maintenant enrôler un attaquant. Fernando Torres va quitter Madrid et Kevin Gameiro n’entre pas dans les plans du Cholo, en plus d’être convoité par Valence.

Selon Sport, l’attaquant uruguayen Christian Stuani intéresse fortement le champion de la dernière Europa League. Le joueur de 31 ans sort d’une saison à 21 buts avec le promu Girona, qui serait prêt à s’en séparer contre un bon montant. Le joueur lui ne verrait pas un départ à l’Atlético d’un mauvais œil, toujours selon le journal catalan.