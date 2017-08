A l’instar de Neymar ces dernières semaines, Aubameyang tempère le chaud et le froid sur son avenir. Il y a une semaine, l’international gabonais avait confirmé qu’il ne quitterait pas Dortmund cet été. Portant, l’AC Milan se fait de plus en plus pressant et l’attaquant aurait changé d’avis, à en croire sa dernière sortie sur Periscope :

« Moi, je veux retourner à Milan. Mais ils dorment. Que puis-je faire ? » a lâché Aubameyang depuis son canapé, en réponse à un internaute. Fait-il référence au club italien, pas assez actif sur le dossier à son goût ? Pointe-t-il du doigt sa propre direction de Dortmund ? Pour rappel, « Aubam » a été formé chez les Rossoneri. Il y a joué 4 ans, entre 2007 et 2011.