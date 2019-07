Compétition amicale organisée tous les deux ans par le Bayern Munich, l’Audi Cup va rendre son verdict à l’Allianz Arena ! Très larges vainqueurs de Fenerbahçe en demi-finale (6-1), grâce notamment à un triplé de Thomas Müller et des buts de Renato Sanches, Leon Goretzka et Kingsley Coman, les Bavarois accueillent Tottenham, tombeur du Real Madrid (1-0) grâce à une réalisation d’Harry Kane.

Pour cette rencontre amicale, à trois jours de disputer la Supercoupe d’Allemagne face à Dortmund, le Bayern s’avance avec une équipe expérimentale, dans laquelle on retrouve Benjamin Pavard dans l’axe de la défense et Corentin Tolisso dans l’entrejeu. En face, la bande à Mauricio Pochettino, qui disputera un dernier match de préparation estivale face à l’Inter (04/08) avant la reprise du championnat, s’avance avec un peu plus de certitudes. Hugo Lloris est titulaire dans le but, Moussa Sissoko au milieu et Georges-Kevin Nkoudou dans le couloir gauche.

Les compositions d’équipes :

Tottenham : Lloris, Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Dele, Lamela, Nkoudou, Lucas.

Bayern : Neuer, Kehl, Süle, Pavard, Johansson, Nollenberger, Will, Tolisso, Davies, Arp, Singh

