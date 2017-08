Interrogé par RTL Midi, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a donné son avis sur l’arrivée de Neymar (25 ans) au Paris SG. « Jaloux non, parce que il faut toujours regarder au-dessus de soi et essayer de progresse. Envieux oui parce que c’est évidemment l’investissement aujourd’hui du PSG, des années précédentes, et celui qui vient d’être fait avec Neymar doivent approcher le milliard d’euros. Qu’est ce qu’on peut faire avec un milliard d’euros pour être compétitif ? Si j’avais eu à disposition un milliard d’euros pour construire le club, évidemment qu’on en serait peut-être un peu plus loin que là où là où on en est aujourd’hui », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Mais je pense que l’envie ne doit pas créer, au contraire, la déstabilisation, donc il faut trouver les solutions d’une part pour permettre à Neymar de venir au PSG et d’émerveiller l’ensemble des amateurs de foot, et puis deuxièmement, d’avoir un ensemble économique qui soit compétitif et attractif puisque le championnat est ce que nous allons vendre. On ne va pas vendre l’image uniquement de Neymar à l’étranger, en Chine par exemple, mais l’attractivité du foot français », a-t-il indiqué, précisant qu’il avait félicité son homologue Nasser Al-Khelaïfi pour ce transfert record. « Je lui ai envoyé un petit message hier pour le féliciter effectivement et lui dire que, non seulement nous étions heureux pour la Ligue 1, pour le PSG, mais que par ailleurs, il fallait aussi imaginer que la compétitivité des autres clubs ne soit pas trop diminuée pour bénéficier à plein de l’arrivée de Neymar parce que c’est vrai que la différence entre le PSG new-look et les autres clubs va être encore plus importante », a-t-il conclu. C’est dit.