L’Olympique Lyonnais a vécu un été plus qu’animé. Dans le sens des départs comme des arrivées, les Gones ont rapidement agité le marché. Avec plusieurs cadres partis (Lacazette, Tolisso, Valbuena, Gonalons) ou encore des joueurs lâchés un an après leur arrivée (Mammana, N’koulou), le club rhodanien a été au cœur des critiques. Mais Lyon a aussi investi beaucoup sur des jeunes joueurs talentueux. Après la victoire de son équipe (4-0) contre Strasbourg samedi soir, Jean-Michel Aulas a tenu à défendre le mercato des Gones.

« Je pense qu’il faut faire confiance d’une manière générale aux gens qui ont un peu d’expérience dans le football. Si l’Olympique Lyonnais est numéro un dans la formation, numéro un chez les féminines et est en Coupe d’Europe depuis 21 ans de suite, ça veut dire que l’on s’est trompé moins que les autres. Je suis toujours étonné d’entendre des choses qui ne tiennent absolument pas debout. Ce n’est pas parce qu’un joueur n’a jamais joué en Liga avec le Real Madrid, bien qu’il en fasse partie, qu’on doit dire etc... On savait que c’était un bon joueur. Même Zidane nous l’avait certifié. Bertrand Traoré était demandé par tous les grands clubs d’Europe. On s’est battu avec nos moyens. On a réussi. Bon et puis pour tous les autres c’est pareil. Tous les postes qui ont été remplacés sont des postes importants. On ne vit pas avec le passé. Ce n’est pas parce que des joueurs ont marqué le plus de buts chez nous qu’ils vont réussir là où ils sont demain. Et ce n’est pas parce qu’ils sont partis de chez nous, qu’avec des joueurs qui correspondent à ce que nous souhaitons faire, à la stratégie du club, de l’entreprise qu’on ne vas pas réussir. Je crois qu’il faut un peu de modestie ».