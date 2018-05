Hier, la commission d’appel de la Fédération française de football (FFF) a alourdi les sanctions à l’encontre de l’Olympique Lyonnais. Les tensions étaient donc à leur comble entre l’OL et l’OM. Mais Jean-Michel Aulas a tenu à expliquer qui il soutiendrait le 16 mai prochain pour la finale de la Ligue Europa qui se jouera à Lyon entre le club phocéen et l’Atlético Madrid

« J’ai pris la peine (...) de dire que Marseille sera très bien reçu, comme l’Atlético de Madrid. On fera tout ce qu’il faut sur le plan de la sécurité. Je serai présent dans la tribune aux côtés de Jacques-Henri Eyraud pour que toutes les précautions soient prises et qu’il n’y ait pas de mauvaise langue qui viennent dire des choses qui ne sont pas la réalité. Nous sommes très satisfaits qu’une équipe française arrive en finale. On sera derrière l’équipe française, évidemment, mais aussi derrière l’Atlético de Madrid, car on sait que s’il gagne, le troisième du Championnat de France sera qualifié pour la Ligue des champions. On sera très heureux d’accueillir Marseille », a lâché le président rhodanien à L’Équipe.