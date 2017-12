Depuis hier, Jean Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, et Jacques-Henri Eyraud, le boss de l’Olympique de Marseille, ne cesse de s’invectiver sur le réseau social nommé Twitter.

Alors que Jacques-Henri Eyraud semblait demander une trêve plus tôt dans la soirée, il semble que son homologue rhodanien n’ait pas vraiment envie de lâcher l’affaire et compte poursuivre la passe d’armes.

Ce qui est sûr c'est que l'OL n'avait rien demandè et que la déclaration agressive et déplacée de JHE dans l'équipe de samedi est venue ternir l'impression de sérénité et de fair play que ce nouveau dirigeant du foot dégageait et que personnellement j'appréciais beaucoup !

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 25 décembre 2017