Jean-Michel Aulas et l’OL se rendent au Parc des Princes ce dimanche soir (21h). L’ambiance risque d’être tendue entre le président lyonnais et son homologue parisien depuis les prises de position du patron des Gones à l’encontre de la formation parisienne. Interrogé par Canal Plus Sport ce vendredi soir, Aulas a également évoqué le futur et notamment la retraite. Pourtant, lui qui est âgé de 68 ans, ne pense toujours pas à raccrocher.

« La limite, c’est celle de la performance. Quand on sait que ce n’est plus le cas, on s’arrête. J’ai l’impression de pouvoir donner encore beaucoup. Le rêve de l’OL, c’est de gagner une coupe d’Europe. Cette année, c’est une opportunité (la finale de la Ligue Europa a lieu au Groupama Stadium, ndlr). Je ne suis pas prêt d’arrêter. »