Cet été, l’Olympique Lyonnais a connu de gros changements. Plusieurs cadres sont partis à l’image de Corentin Tolisso, Maxime Gonalons ou encore Alexandre Lacazette. Les Gones ont aussi laissé filé des éléments arrivés l’an dernier à l’image d’Emanuel Mammana (Zénit) ou Nicolas N’Koulou (prêt au Torino avec option d’achat). Ce qui a entraîné par mal de commentaires voire de critiques sur le projet des Gones. Après la première réussie de son équipe samedi soir face à Strasbourg (4-0), Jean-Michel Aulas a tenu à mettre les choses au clair.

« Le résultat est positif. On a rassuré les anxieux. J’avais trop peur qu’un certain nombre de commentateurs désespérés après le match de ce soir (samedi) n’osent plus intervenir sur les antennes après tout ce qui a été dit. Le résultat, le talent mais aussi déjà un collectif sont là malgré le fait que nous ayons beaucoup changé l’équipe. On avait des convictions. Je remercie Florian (Maurice), Bruno (Genesio), à Gérard (Houiller) qui nous ont aidé à aller de l’avant, à prendre des risques. Investir 50 millions d’euros, ce n’est pas rien même si on a vendu pour 100. Ça veut dire qu’on prend des risques importants mais calculés. C’est vrai qu’on a vu beaucoup de talents sur la ligne d’attaque. On a vu une grosse solidité défensive, que l’on n’avait pas l’année dernière (...) Ça donne envie de voir le deuxième match pour voir si c’est vraiment un match sur lequel on a eu beaucoup de chance ou au contraire s’il y a quelque chose qui est en train de se construire ». Réponse la semaine prochaine du côté de Rennes.