Présent en conférence de presse ce jeudi, Jean-Michel Aulas est revenu sur le mercato estival de l’Olympique Lyonnais. Et le président des Gones est satisfait d’une période de transfert très active avec beaucoup de ventes (Tolisso, Lacazette, Gonalons, Valbuena...) et d’achats (Traoré, Marcelo, Diaz, Tete...).

« Il y a plusieurs chiffres qui ont circulé sur les investissements. On aura fait sur le plan des ventes un mercato très important, le plus important jamais réalisé par le club, avec 125 millions d’euros de cessions, et très important aussi au niveau des acquisitions avec plus de 70 millions d’investissement. C’est colossal. On ne pensait pas qu’il y aurait autant d’inflation dans le circuit deu footb français. On est très satisfait de cette période des transferts », a estimé Jean-Michel Aulas, qui a beaucoup taillé le PSG ces derniers temps.