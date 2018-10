Auteur d’un très bon début de saison avec l’Olympique Lyonnais (14 matchs, 1 but, 4 passes décisives), Tanguy Ndombele ne cesse d’attirer l’œil des plus grandes équipes européennes, notamment du côté de la Premier League. En effet, Manchester City, contre qui il a joué en Ligue des Champions (victoire 2-1), et Tottenham sont déjà à l’affût. Mais pas que...

Selon le Mirror, des scouts de Manchester United et Chelsea étaient présents dans les travées de la Rhein-Neckar-Arena d’Hoffenheim lors du match nul de C1 mardi dernier (3-3). La lutte s’annonce donc âpre entre les quatre écuries anglaises pour le prochain mercato estival. Surtout qu’avec son nouveau statut d’international, le prix risque de monter rapidement.