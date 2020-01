Avant de débarquer à Paris, Ángel Di Maria (31 ans) aurait pu rejoindre un autre pensionnaire de Ligue 1. En 2014, alors en manque de temps de jeu au Real Madrid, l’AS Monaco s’intéressait au profil de l’international argentin et souhaitait l’attirer sous le soleil du Rocher. C’est ce qu’a révélé Vadim Vasilyev, l’ancien vice-président du club monégasque, ce dimanche, au Journal du Dimanche.

« Je n’en ai jamais parlé, mais il y a quelques années, j’avais beaucoup discuté avec Ángel Di Maria, lorsqu’il était un peu bloqué au Real. Il m’avait reçu chez lui, on avait vraiment tenté le coup mais les conditions étaient trop difficiles à remplir », a confié le dirigeant russe. Ángel Di Maria avait finalement rejoint Manchester United en août 2014, avant d’être recruté par le PSG un an plus tard, pour 63M€. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le natif de Rosario, a déjà inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives cette saison. Il recroisera la route du club de la Principauté dès ce dimanche soir : Paris, leader du championnat, accueille l’AS Monaco (9e) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, au Parc des Princes (21h) .