Décidément, la demi-finale entre la France et la Belgique cet été en Russie n’a pas fini de faire parler. Déçus, les Belges n’ont jamais caché leur désillusion après l’élimination causée par le but de Samuel Umtiti (1-0). Presque six mois après, c’est cette fois-ci Axel Witsel qui a évoqué ce rendez-vous manqué par les Belges lors d’une interview accordée à la RTBF.

« Je ne pense pas qu’il fallait changer notre manière de jouer contre la France. On est tombé sur un bloc bas. Ce n’était pas du beau jeu de leur part mais au bout du compte ils s’imposent 1-0 et puis ils vont chercher la Coupe du Monde. On n’a rien à dire. Aujourd’hui, ce match est derrière moi et je n’y pense plus », a ainsi déclaré le milieu du Borussia Dortmund.