L’incroyable altercation dans le tunnel d’Old Trafford entre Manchester United (surtout José Mourinho) et Manchester City (avec Mikel Arteta blessé) fait bien rire outre-Manche. Mauricio Pochettino, le coach des Spurs, a eu un mot à dire sur cette bagarre qui lui rappelle des vieux souvenirs. « Je me souviens d’une énorme bagarre dans le tunnel à la mi-temps d’un match contre Ajaccio. Vous ne nous aviez pas vus mais nous nous battions. C’était terrible, dur. Tu en ressors un peu effrayé, comme si des animaux s’étaient battus et que tu ne savais pas ce qu’il s’était passé. Cela arrive parfois », se rappelle le technicien argentin en conférence de presse.

Pochettino a également évoqué le futur stade de Tottenham (61 500 places) qui prévoit un tunnel du même style que celui du Etihad Stadium, avec un tunnel en verre qui permet aux supporters de voir ce qui se passe à l’intérieur. « Il faudrait peut-être le peindre en noir », a ironisé l’entraîneur argentin des Spurs. « Ou alors installer des rideaux et les fermer à la mi-temps. Si tu veux les ouvrir, tu payes le double ».