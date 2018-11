Dans une interview accordée à Sky Italia, Blaise Matuidi a balayé l’actualité de la Juventus mais aussi son cas personnel. Le milieu de terrain de la Vieille Dame s’est également prononcé sur son nouveau partenaire Cristiano Ronaldo. Pour le champion du monde, la star portugaise mérite de recevoir la distinction suprême : le Ballon d’Or.

« Il s’agit d’un joueur qui a tout gagné, et qui a toujours une faim incroyable. Cela fait la différence par rapport aux autres et on apprend beaucoup à son contact. Il va nous permettre de remporter de nombreux titres et il mérite le Ballon d’Or. Bien sûr, d’autres joueurs le méritent aussi. S’il ne gagne pas cette année, il le remportera l’année prochaine grâce aux titres qu’il va remporter avec la Juventus », explique ainsi Matuidi. Selon certains médias espagnols, le Ballon d’Or aurait été décerné au milieu du Real Madrid Luka Modric.