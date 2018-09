Après avoir remporté son cinquième Ballon d’Or l’an dernier, Cristiano Ronaldo est à nouveau dans la course pour réaliser la passe de six. Mais sa Coupe du Monde en demi-teinte ne le donne pas favori, notamment face à Antoine Griezmann et Luka Modric, élu meilleur joueur FIFA de l’année 2018. Son ancien coach au Real Madrid Carlo Ancelotti a, pour sa part, apporté son soutien au Portugais.

« Je suis reconnaissant envers Ronaldo, quels que soient les buts qu’il a marqués pour remporter la Ligue des Champions (à Madrid). Je suis heureux qu’il joue en Italie maintenant, il est une valeur ajoutée pour chaque équipe, je pense qu’il devrait toujours gagner le Ballon d’Or », a-t-il déclaré en conférence de presse avant la défaite de son Napoli contre la Juventus hier (1-3). Une rencontre où il avait retrouvé CR7.