Le 3 décembre, le monde du football connaîtra le vainqueur du Ballon d’Or, lors d’une cérémonie qui aura lieu à Paris. Cette année pourrait voir la consécration d’un joueur autre que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui enlèvent le précieux sésame depuis maintenant dix ans. Mais cette année, il y aura non pas un, mais deux nouveaux trophées, créés par France Football, décernés en plus du mythique du prix récompensant le meilleur joueur de l’année.

L’Équipe rapporte aujourd’hui qu’un Ballon d’Or féminin sera aussi attribué, suivant le même mode d’élection que celui des hommes, à savoir après consultation d’un collège de journalistes spécialisés. Il y aura aussi une autre récompense, sacrant le meilleur joueur de moins de 21 ans : le Trophée Kopa, du nom de Raymond Kopa, premier Français à avoir remporté le Ballon d’Or (1958). Le lauréat sera désigné par les 33 anciens vainqueurs encore en vie. Tous les nommés seront dévoilés le 8 octobre prochain.