Fraîchement retraité, Didier Drogba était invité sur RMC Sport dans l’émission « Ici c’est Willy ». L’occasion pour la légende du football ivoirien de balayer l’actualité footballistique et de se positionner sur le Ballon d’Or. Pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, cette distinction doit revenir à un joueur français cette année.

« Mon favori, c’est Kylian Mbappé. Maintenant, je pense que Cristiano n’est pas là par hasard et que c’est le meilleur attaquant en ce moment et depuis pas mal d’années. S’imposer dans un autre championnat, surtout à cet âge-là, ce n’est pas facile. Mon favori, c’est Kylian mais je pense que si on respecte la logique, ce sera Cristiano », a ainsi confié l’ancien international ivoirien.