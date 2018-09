Dans une interview accordée à L’Equipe, le défenseur central de l’Atlético Madrid Diego Godin est revenu sur la saison de son coéquipier et ami Antoine Griezmann. L’Urugayen n’a pas compris son absence du podium du prix FIFA de meilleur joueur de la saison : « Si l’on regarde ce qui a été réalisé durant cette année 2018, je pense qu’Antoine aurait vraiment mérité d’y être. Et je parle objectivement. Gagner une Ligue Europa en étant décisif lors de la finale (3- 0 contre l’OM), remporter la Coupe du monde en étant aussi le meilleur joueur de la finale (4- 2 contre la Croatie)… Eh bien, je ne vois pas ce qu’Antoine aurait pu faire de plus. Ah si, gagner la Supercoupe d’Europe ! Chose qu’il a réalisée aussi. »

Avant de souhaiter à l’attaquant français de remporter le Ballon d’Or qui sera décerné en décembre prochain : « Comme coéquipier, comme capitaine et comme ami, j’espère de tout cœur qu’Antoine va remporter le Ballon d’Or. Je sais qu’il en serait très heureux et nous tous à l’Atlético nous partagerons son bonheur si tel était le cas. Et vous aussi les Français ! » Interrogé lui au micro de la Cadena SER, Saul Ñiguez a lui aussi parié sur une victoire de son partenaire colchonero. « Nous travaillons ensemble depuis des années, il progresse encore. Se comparer à Messi et Cristiano, c’est peut-être exagérer, mais il pousse et est un candidat sérieux au Ballon d’Or au regard de son palmarès. Je mise sur lui », a lancé le milieu espagnol.