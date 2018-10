La course pour le Ballon d’Or fait jaser. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi semblant hors-course cette année, plusieurs noms se dégagent mais aucun ne fait l’unanimité. Chaque avis exprimé par les principaux concernés, les joueurs, est donc intéressant à écouter. Et c’est au tour d’Eden Hazard, présent en conférence de presse, de dévoiler son favori pour cette prestigieuse récompense individuelle.

« Pour moi Luka Modric le mérite. Je pourrais dire Varane. Je pourrais le mériter aussi, il ne faut pas se mentir (rires). Je pense que Modric l’aura, ça récompensera sa magnifique saison, avec la Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde », a affirmé le numéro 10 de Chelsea.